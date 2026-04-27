Santé : Le Sénégal franchit la barre des 90% de couverture vaccinale selon le PEV

Le Programme élargi de vaccination (PEV) du Sénégal affiche des performances solides avec un taux de couverture vaccinale dépassant les 90% pour l'ensemble des antigènes, selon les résultats de l'enquête nationale réalisée en 2025. Ces chiffres ont été révélés par le coordonnateur du programme, le docteur Ousseynou Badiane, lors d'un entretien accordé à l'Agence de Presse Sénégalaise (APS) en marge de la Semaine mondiale de la vaccination, célébrée du 24 au 30 avril 2026.





Dans le détail, les statistiques montrent une adhésion forte aux vaccins essentiels. Le taux de couverture pour le BCG, qui protège les nourrissons contre les formes graves de tuberculose, s'élève à 93%. Concernant le Pentavalent (diphtérie, tétanos, coqueluche, hépatite B et hémophilie de type B), le taux atteint 91% pour la troisième dose. Pour la rougeole, la couverture de la première dose s'établit à 86,5%, un chiffre qui ne prend pas encore en compte les données de la dernière campagne de masse.







Cette efficacité vaccinale se traduit par un recul significatif, voire une disparition, de plusieurs pathologies autrefois fréquentes au Sénégal. Le docteur Badiane a souligné que le pays a déjà éliminé le tétanos maternel et néonatal, tandis que la rougeole est en voie d'élimination. De plus, le Sénégal est officiellement déclaré libéré du poliovirus sauvage. Le PEV administre actuellement 14 antigènes ciblant 13 maladies, incluant désormais la prévention contre les papillomavirus responsables des cancers du col de l'utérus.







Placée sous le thème « Pour chaque génération, les vaccins agissent », l'édition 2026 de la Semaine mondiale de la vaccination est l'occasion pour les autorités sanitaires de rappeler l'importance de consolider ces acquis. Malgré ces bons résultats, le défi reste de maintenir la dynamique de la vaccination de routine pour garantir la protection durable des enfants et prévenir toute résurgence de maladies évitables.

