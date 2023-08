Liberté provisoire refusée à Bassirou Diomaye Faye et à Pape Abdoulaye Touré

Le Secrétaire général et numéro 2 de l’ex-Pastef, Bassirou Diomaye Faye, a enregistré un 3e refus de liberté provisoire. Même cas pour Pape Abdoulaye Touré qui avait été également arrêté dans le cadre des événements de juin dernier avec les saccages à l’université de Dakar.



Bassirou Diomaye Faye pour rappel avait été inculpé et placé sous mandat de dépôt le 18 avril dernier pour «actes de natures à compromettre la paix publique », «outrage à magistrat » et «diffamation » à l'encontre d'un corps constitué.



Quant à Pape Abdoulaye Touré, il est poursuivi pour « actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique, participation à un mouvement insurrectionnel et actions diverses ».