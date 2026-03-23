Libre circulation : la CEDEAO délivre plus de 260 cartes biométriques à des femmes de la zone frontalière Mpack - São Domingos

Dans le cadre du renforcement de la libre circulation des personnes au sein de l'espace communautaire, la CEDEAO a procédé, le 16 mars 2026, à une remise officielle de cartes biométriques nationales (ENBIC) au profit de plus de 260 femmes. Cette opération cible les populations des localités frontalières de Mpack, au Sénégal, et de São Domingos, en Guinée-Bissau.



L'initiative, portée par la Direction de la libre circulation, des migrations et du tourisme de la CEDEAO, a bénéficié de l'appui technique et financier de l'Agence allemande de coopération internationale (GIZ). Elle vise à faciliter les déplacements transfrontaliers et à sécuriser l'identité des citoyennes vivant dans ces zones de fort brassage économique et social.



Par ce geste, l'organisation régionale réaffirme sa volonté de lever les barrières à la mobilité tout en favorisant l'intégration des communautés à la base. La délivrance de la carte ENBIC constitue un levier stratégique pour permettre aux femmes commerçantes et résidentes des zones frontalières de mener leurs activités en toute conformité avec les règlements communautaires.

