Libye: à Derna, «les gens sont dans une phase de stress post-traumatique aiguë»

Aujourd’hui, le Regard du Monde Afrique se porte sur Derna en Libye, ville martyre ravagée par les inondations liées à la tempête Daniel, dans la nuit du 10 au 11 septembre. Plus de 4 000 morts, des disparus plus nombreux encore, dans une ville qui comptait 100 000 habitants avant la catastrophe... Il y a le bilan humain, les dégâts matériels, et puis, il y a les blessures invisibles : les séquelles psychologiques. Christophe Châtelot du Monde Afrique raconte auprès de Léa Boutin-Rivière le reportage des envoyés spéciaux Nissim Gasteli et Madjid Zerrouki sur la grande détresse psychologique des sinistrés.