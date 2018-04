Libye: en coulisses, la succession du maréchal Haftar se prépare

Le maréchal Khalifa Haftar faisait confiance à très peu de personnes autour de lui. Dans le cercle rapproché, il y a d'abord, ses propres enfants, Khaled et Saddam, tous deux officiers et chacun à la tête un régiment de l'armée nationale libyenne (ANL) dirigée par leur père.



Dans l’entourage proche, il y a aussi Awn al-Forjani, son directeur de bureau. C’est un fidèle, issu de la même tribu, al-Forjan, mais il est aujourd’hui malade et affaibli. Il est donc peu probable qu'il puisse au besoin lui succéder.



Autre membre de sa tribu, le général Abdessalam al-Hassi. Chef des opérations à l'état-major, c’est aussi l'un de ses hommes les plus fidèles. En 2016, il a refusé un siège au gouvernement d'union nationale pour rester auprès du maréchal. Lors du soulèvement contre Mouammar Kadhafi, en 2011, il était l'officier de liaison avec l'Otan.



Il y a ensuite, le militaire le plus haut gradé après le maréchal Khalifa Haftar, il s'agit du général Abdelrazak al-Nadouri. C’est le chef d'état-major de la région Darna-Ben Jawad, qui comprend le croissant pétrolier. Il est très présent médiatiquement, mais a pris des décisions controversées concernant les libertés dans l'est du pays. Sakr al-Jarrouchi, chef d'état-major de l'armée de l'air, lui aussi un des fidèles. Il connait Khalifa Haftar depuis de longues dates.



Enfin, loin du cercle militaire, il reste Fadhel al-Dib, le conseiller politique. Il est l’homme qui accompagnait Khalifa Haftar comme son ombre et l'architecte de son rapprochement avec le Premier ministre de l'Ouest Fayez al-Sarraj.