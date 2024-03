Libye: six mois après la catastrophe de Derna, Amnesty appelle à une enquête sur la responsabilité du drame

C’est un véritable réquisitoire contre le gouvernement d’union nationale et les forces armées arabes libyennes que dresse l’ONG dans ce rapport. Amnesty dénonce d’abord l’insuffisance des mises en garde et les consignes contradictoires émises par les autorités avant le passage de la tempête Daniel.



« Certains officiers de haut rang, dont le directeur de la sécurité, ont demandé à la population de respecter totalement le protocole de précaution en vigueur dans la ville, tandis que dans d'autres régions, les autorités ont appelé la population à évacuer. Ainsi, les gens étaient vraiment perdus », explique Bassam al-Kantar, chercheur sur la Libye à Amnesty. Et d’ajouter : « Et ceux qui ont évacué les zones proches de la mer se sont déplacés vers des endroits qui ont été les plus touchés ».



Si 13 000 personnes touchées par la catastrophe ont été indemnisées, l’ONG pointe le manque d’équité dans l’accès au secours et aux indemnisations financières. Certaines familles de déplacées, des réfugiés et des migrants, en ont ainsi été exclus. « Ils n'ont jamais reçu aucune compensation », tance M. al-Kantar.