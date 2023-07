Licenciement abusif : la Croix-Rouge condamnée à payer 393,9 millions de Fcfa

La Fédération internationale de la Croix-Rouge (Ficr) basée au Sénégal fait face à un scandale. L'organisation humanitaire est condamnée par le tribunal du travail hors classe de Dakar à payer une somme globale de 393,9 millions de Fcfa à douze de ses travailleurs licenciés illégalement.



Le jugement rendu le 29 mars dernier, fait suite à des licenciements abusifs survenus en mars 2022. Ces douze travailleurs avaient été limogés sans motifs valables, bien qu'ils disposaient de Contrats à durée indéterminée (Cdi) et qu'ils avaient une ancienneté allant jusqu'à 18 ans au sein de l'organisation. Déterminés à obtenir justice et à récupérer leurs droits, ces employés ont saisi la justice.



La Ficr avait demandé l'autorisation de licencier trois autres délégués du personnel auprès de l'Inspection régionale du travail de Dakar. Toutefois, l'Inspection du travail a rejeté cette demande en avril 2022, arguant que la Ficr n'avait pas fourni les états financiers certifiés de l'année en cours attestant de difficultés financières, et qu'elle n'avait pas recherché de solutions alternatives au licenciement. Malgré ce refus, la Ficr a maintenu les licenciements, qui semblent être en contradiction avec les conclusions de l'Inspection régionale du Travail de Dakar.



Le tribunal de Dakar a finalement été saisi du dossier après deux tentatives de conciliation infructueuses entre les parties. Lors de cette phase, la Ficr ne s'est jamais présentée pour chercher un accord à l'amiable, mettant en lumière son manque de volonté de régler le litige.