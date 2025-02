Liga : Pathé Ciss offre la victoire à Rayo Vallecano après un match fou

La fin de match a été totalement folle. Dans le temps additionnel (90+7), Leganés obtient un penalty. Miguel de la Fuente s'élance, mais son tir est repoussé par le gardien du Rayo, Augusto Batalla. Dans la confusion, De la Fuente dévie le ballon, et son coéquipier le pousse au fond des filets. Les joueurs de Leganés exultent, pensant avoir égalisé.

Cependant, leur joie est de courte durée. L'arbitre consulte la VAR et constate qu'un joueur du Rayo Vallecano est entré dans la surface avant le tir. Le but est annulé et le penalty doit être retiré. Miguel de la Fuente tente une nouvelle fois sa chance (90+15), mais il bute encore sur un Batalla impérial, qui sauve son équipe une seconde fois.

Les joueurs du Rayo se précipitent alors sur leur gardien, célébrant à la fois son exploit et cette victoire précieuse.

Grâce à un but unique de Pathé Ciss à la 78e minute, le Rayo Vallecano s'est imposé face à Leganés (0-1) ce vendredi, en ouverture de la 22e journée de Liga. Ce succès permet aux Franjirrojos de grimper provisoirement à la 6e place du classement.