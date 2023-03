Liga : Villarreal s’impose à Almeria et se rapproche du top 4

Suite de la 24e journée de Liga en ce début de soirée du samedi, avec Villarreal, qui avait enchaîné 4 défaites de rang avant de s’imposer face à Getafe le week-end dernier, qui se déplaçait sur la pelouse d’Almeria, tombeuse du FC Barcelone lors de la journée précédente. Si les deux formations semblaient se quitter sur un match nul et vierge, les Jaunes s’offraient la victoire dans le dernier quart d’heure (2-0).



Si la rencontre débutait avec une grosse occasion signée Léo Baptistão, trop imprécis au premier poteau (5e), elle n’avait pas offert beaucoup de spectacle aux supporters valenciens et andalous. Il fallait attendre la 76e minute de jeu pour voir Gerard Moreno tromper Fernando Martinez d’une belle frappe en première intention sur un centre de Samuel Chukwueze. Ce dernier servait une offrande à Jose Luis Morales pour le but du break (88e) Avec ce succès, le Sous-marin jaune se hisse provisoirement à la sixième place, Almeria reste à une unité de la zone rouge, qu’elle pourrait occuper à l’issue de la journée en cas de bons résultats des relégables.