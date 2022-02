Liga : avant d'affronter Paris, le Real Madrid concède un triste nul à Villarreal

Le déplacement du Real Madrid sur la pelouse de Villarreal était capital. D'abord, pour conserver l'écart avec ses poursuivants au classement de la Liga, mais surtout pour se rassurer à maintenant trois jours du huitième de finale aller de Ligue des Champions, à Paris. Sans Benzema et Mendy, forfaits pour cette rencontre, les Merengues se présentaient avec Valverde dans l'entre-jeu et une attaque Asensio, Vinicius Jr et notamment Bale, de retour dans le XI de départ pour la première fois depuis août dernier.



Mais face à une équipe du submarino amarillo désireuse d'accrocher une place en Ligue des Champions, les hommes d'Ancelotti ont eu du mal à démarrer la rencontre. D'entrée, la formation d'Emery se montrait plus dangereuse et faisait une première frayeur aux madrilènes. Servi au premier poteau par Lo Celso, Danjuma pouvait armer une frappe et trouver Alaba, qui ne pouvait que dévier sa tentative sur le poteau (19e). Avant la pause, Moreno manquait de peu l'ouverture du score sur coup de canon du pied gauche qui obligeait Thibaut Courtois à s'employer sur sa gauche (38e).



Karim Benzema a manqué au Real Madrid

En fin de première période, le Real se réveillait enfin. Bien lancé en profondeur, Bale se retrouvait en duel mais Rulli pouvait détourner d'une main ferme (42e). Mais après la pause, Madrid mettait davantage de pression sur la défense jaune. Asensio manquait d'abord le cadre (50e), avant que Bale ne trouve la barre transversale de Rulli (56e). Privé de ballon dans ce second acte, le sous-marin jaune n'arrivait pas à sortir de l'eau et obligeait Rulli à sortir le grand jeu sur une frappe à bout portant de Vinicius Jr (59e). En toute fin de rencontre, Jovic pensait ouvrir le score, mais son ballon s'écrasait sur la transversale (90e+1).



Sans Benzema, les Merengues avaient du mal à trouver la faille, ce samedi et concédaient donc un match nul et vierge. Les Madrilènes restent leaders et gardent quatre points d'avance sur Séville, avant de recevoir Alavés lors de la prochaine journée, mais réalisent une contre-performance, à trois jours du déplacement chez le Paris Saint-Germain, en huitième de finale aller de Ligue des Champions. De son côté, Villarreal (5e) reste provisoirement à deux points du FC Barcelone et de la C1.