Liga : l’Atlético Madrid décroche sa première victoire de la saison contre Villarreal

Ce samedi, l’Atlético Madrid s’est imposé à domicile face à Villareal pour le compte de la 4e journée de Liga.



C’est (enfin) parti. Avant d'aller défier Liverpool à Anfield mercredi pour entamer sa campagne de Ligue des champions, l'Atlético Madrid a décroché sa première victoire en Liga samedi en dominant (2-0) Villarreal au Metropolitano.



Les coéquipiers d'Antoine Griezmann, titulaire pour la première fois en championnat, ont enfin lancé leur saison lors de cette quatrième journée grâce à des buts du milieu espagnol Pablo Barrios, bien servi par Julian Alvarez (9e, 1-0) et de la recrue argentine Nico Gonzalez (52e, 2-0), décisif pour ses débuts sous ses nouvelles couleurs.