Liga : l'après-midi cauchemardesque du FC Barcelone

Menant 3-0 contre le Celta de Vigo après un début de match brillant, le FC Barcelone semblait parti pour une soirée tranquille. Cependant, tout s'est envenimé. A la pause, Ansu Fati et Eric Garcia sont sortis blessés tandis que Nico Gonzalez a connu pareille mésaventure à l'heure de jeu. En dehors du contexte médical, les Blaugranas ont totalement coulé et cela a débouché sur un spectaculaire match nul 3-3 avec le but de Iago Aspas concédé dans les ultimes secondes. Un nouveau samedi à oublier pour les Catalans.