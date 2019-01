Liga : le Barça écarte Leganés de son chemin avec un grand Ousmane Dembélé (3-1)

Plutôt serein en tête du championnat, le FC Barcelone avait cependant probablement à cœur de prendre les trois points dans son antre, face à Leganés. Notamment parce que derrière, l’Atlético de Madrid ne flanche pas, avec deux points de retard et un match de plus avant le coup d’envoi de la partie. Même si les Pepineros avaient remporté le premier duel de la saison entre les deux équipes, Ernesto Valverde procédait à de nombreux changements, probablement en vue du- match de quarts de finale de Copa del ), Rey face à Séville qui se profile mercredi. Lionel Messi démarrait ainsi sur le banc de touche, tout comme Clément Lenglet. Carles Aleñá était ainsi aligné au milieu avec Busquets et Arthur, alors que le trio offensif était composé de Coutinho, Dembélé et Luis Suarez. Thomas Vermaelen signait son retour dans une composition. Côté madrilène, c’était assez classique, même s’il fallait noter l’absence du taulier Ruben Pérez au milieu. Au final, les Catalans l’ont emporté 3-1.



D’entrée, Ousmane Dembélé se montrait très dangereux devant, faisant parler sa vitesse et sa facilité à déséquilibrer sur son flanc droit, à l’image de ce bon rush qu’il n’a cependant pas pu conclure par une bonne passe (9e). Les occasions étaient plutôt rares et la rencontre était même tendue, avec des fautes des deux côtés et l’arbitre qui avait dû sortir plusieurs jaunes avant la demi-heure de jeu. Mais Dembélé avait bien l’intention de briller devant son public. Après avoir crocheté un défenseur, le Français a servi Jordi Alba. Ce dernier lui a remis le cuir dans la surface, et d’un superbe plat du pied, l’ancien de Rennes expédiait le ballon au fond des filets (1-0, 32e). Il fallait aussi noter la très belle sortie de balle de Gerard Piqué au départ de l’action. Pas forcément de quoi animer une rencontre toujours assez morne ceci-dit... Il faut dire que les Pepineros n’inquiétaient pas du tout les Catalans. Ousmane Dembélé brillant... mais blessé Dembouz offrait tout de même un sacré ballon à Coutinho, qui n’en profitait pas, dévissant trop (45e). Sans trembler, le FC Barcelone faisait le boulot, ayant probablement la tête à ce duel décisif face à Séville en milieu de semaine. Ousmane Dembélé suffisait à régaler les spectateurs présents dans un Camp Nou pas totalement rempli ce dimanche soir. L’ex du Borussia Dortmund reprenait la deuxième période sur le même rythme, en en faisant voir de toutes les couleurs à ses adversaires. Peut-être encore un peu endormie, la défense du Barça allait cependant être prise à défaut sur un contre. En-Nesyri servait la nouvelle recrue Martin Braithwaite, qui mettait le pied devant ter Stegen pour égaliser (1-1, 57e). Un but pour le moins inattendu au vu du scénario du match... Le FC Barcelone tentait de réagir directement, à l’image de cette frappe un peu trop croisée de Dembélé.



Le Français allait cependant être malchanceux, se blessant à la cheville (67e) et devant laisser ses partenaires. Il était remplacé par Malcom, alors que Lionel Messi et Ivan Rakitic étaient entrés en jeu quelques minutes auparavant. Et Luis Suarez allait rapidement remettre le Barça devant. Sur une frappe de Messi, l’Uruguayen suivait bien le ballon repoussé par Cuellar et poussait le ballon au fond (2-1, 71e). Un but qui va faire polémique, puisque les Pepineros ont demandé une faute du Pistolero sur leur gardien, mais l’arbitre a bien accordé le but après avoir eu recours à la VAR. L’atmosphère continuait d’être tendue sur la pelouse du Camp Nou, mais les Barcelonais semblaient sereins, l’entrée de Messi y étant pour beaucoup. L’Argentin monopolisait l’attention des défenseurs de Leganés, mais ses coéquipiers n’en profitaient pas forcément. La Pulga pliait la rencontre dans le temps additionnel après une belle combinaison avec Jordi Alba (3-1, 90e+2). Le Barça conserve donc ses 5 points d’avance sur l’Atlético en tête du championnat espagnol.