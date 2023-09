Liga : le Barça renverse le Celta de Vigo en moins de dix minutes et repasse leader

En grande difficulté pendant 80 minutes, le Barça a réalisé une folle remontée en moins de dix minutes pour l’emporter contre le Celta de Vigo (3-2) et reprendre la tête du Championnat.



Invaincu depuis le début de saison et sur deux manitas infligées en Championnat contre le Real Betis, puis contre Anvers, en Ligue des Champions, le FC Barcelone devait mettre la pression sur le Real Madrid et revenir à hauteur de Gérone, surprenant leader de ce début de saison. Tout juste après avoir prolongé son contrat avec les Blaugranas, Xavi optait pour la titularisation de Romeu dans l’entrejeu, derrière Felix, Ferran Torres et Lewandowski pour assurer la victoire contre le Celta de Vigo.



Le Barça renverse tout en dix minutes

Les Catalans n’étaient pas à l’abri d’encaisser un deuxième but après ces prises de risques, notamment par Bamba (50e et 70e). Et même lorsque les bons décalages étaient réussis, la finition manquait, à l’instar du duel manqué par Torres, seul face au but (64e). Malgré les entrées de Yamal et Raphinha, le Barça n’y arrivait toujours pas et les hommes de Xavi Hernandez se rapprochaient de leur première défaite. Avec un bon travail de Mingueza au départ, Bamba pouvait transmettre à Aspas dans l’axe, qui a ensuite lancé Douvikas, qui croisait bien pour tromper Ter Stegen et faire couler le Barça (2-0, 76e).



Dos au mur, les Catalans sont pourtant revenus dans le match grâce à un sublime geste de Felix, avec Lewandowski à la conclusion (2-1, 81e). La rencontre s’emballait ensuite, et alors qu’ils n’avaient rien montré jusqu’à présent, les Blaugranas sont parvenus à égaliser, enfin après une action construite et conclue par Lewandowski (2-2, 85e). Et puisque cette rencontre se devait d’être folle, une sublime passe de Gavi permettait à Cancelo de se retrouver seul et d’aller donner la victoire au Barça (3-2, 90e). Dans une fin de match folle, le Barça assure l’essentiel et reprend sa place de leader, avant d’aller à Majorque pour la 7e journée.



La formation de Galice, décevante depuis la reprise de la Liga avec une seule victoire acquise seulement, gênait les plans des Catalans. En difficulté face au bloc du Celta, le Barça se précipitait et accumulait les mauvais choix offensifs. Résultat, à la suite d’un corner bêtement concédé, de la Torre récupérait le ballon et pouvait décaler Larsen sur sa gauche, pour l’ouverture du score de Vigo (1-0, 13e). Le Barça se réveillait alors et tentait de se montrer dangereux, mais faisait preuve d’imprécision à l’image de Felix (29e), puis Gundogan (42e).