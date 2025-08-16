Liga : le FC Barcelone débute par une victoire face à Majorque

Deux cartons rouges contre Majorque

Les joueurs de l’île espagnole sortaient d’une très belle saison dans la première division espagnole, avec une 10e place décrochée en 2024-2025, et d’une bonne préparation (quatre victoires, un nul et une défaite 0-4 contre l’OL).

La rencontre a été très tendue sur la pelouse, le moindre contact provoquant directement des contestations auprès de l’arbitre. Majorque s’est rapidement retrouvé à neuf, après le deuxième avertissement reçu par Morlanes (33’) pour avoir fauché Yamal, et le pied haut de Muriqi (36’) sur la tête de Joan Garcia, le nouveau gardien du Barça.

Cela fait déjà quatre expulsions prononcées sur les trois premières rencontres de la saison en Liga, Gérone et le Real Oviedo en ont déjà fait les frais.

Marcus Rashford a profité de cette rencontre à Majorque pour faire ses débuts en Liga, en remplaçant Ferran Torres (69’).

Le FC Barcelone s’est imposé (0-3) à Majorque pour la première journée de la Liga, sans avoir eu à forcer son talent. Sans Robert Lewandowski, blessé, les joueurs de Flick s’en sont remis à Raphinha (0-1, 7’), avec une tête bien effectuée sur un centre de Yamal, et à Ferran Torres (0-2, 23’), qui a battu d’une frappe sèche Leo Román. Lamine Yamal a parachevé le travail de ses coéquipiers avec un but au bout du temps additionnel (0-3, 90’+ 4).