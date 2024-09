Liga : le Real Madrid s’en sort face à la Real Sociedad, Kylian Mbappé encore buteur

Le Real Madrid a souffert ce samedi 14 septembre, pour le compte de la cinquième journée de la Liga. Mais contre le cours du jeu, les Madrilènes sont parvenus à s’imposer sur la pelouse de la Real Sociedad grâce à deux penalties marqués par Vinicius Junior et Kylian Mbappé, élu homme du match. Ils ont fait le plein de confiance avant leur entrée en lice en Ligue des champions.



Le Real Madrid est en chasse derrière le Barça, leader de la Liga. À quatre longueurs du club catalan avant le match ce samedi 14 septembre, le Real a réussi à provisoirement réduire cet écart pour ne pas se faire distancer dans la course au titre, avant le déplacement à Gérone des Blaugrana dimanche.



Et pour cela les Madrilènes se sont appuyés sur un nouveau trio d’attaque : Vinicius Junior était associé à Kylian Mbappé, double buteur lors de la 4e journée contre le Betis Séville. Mais Brahim Diaz a été préféré à Rodrygo pour démarrer, avant de se blesser au bout de vingt minutes de jeu et devoir finalement céder sa place au Brésilien, buteur en sélection contre l’Équateur durant la trêve internationale…



Vinicius et Mbappé transforment deux penalties



Les hommes de Carlo Ancelotti sont désormais revenus à un point seulement du FC Barcelone grâce à leur victoire décrochée dans la douleur sur la pelouse de la Real Sociedad (0-2). Il a fallu deux penalties aux Madrilènes pour venir à bout d’une bonne équipe basque. Ce sont leurs deux stars, Vinicius et Mbappé, qui ont offert la victoire aux champions en titre.



Mbappé, homme du match



Le Français, très en jambes ce soir, a même été élu homme du match. Il a clairement été le joueur madrilène le plus dangereux. Il a fait le plein de confiance avant l’entrée en lice du Real en Ligue des champions, mardi 17 septembre, contre Stuttgart.



En attendant, l’ancien Parisien, auteur de trois buts en cinq matches de Liga, et ses coéquipiers ont infligé une troisième défaite à domicile aux Basques. Pourtant, la Real Sociedad n’a vraiment pas démérité dans cette rencontre qu’elle avait attaqué tambour battant, pressant haut les Madrilènes et les bousculant même.



Rarement, le Real Madrid a autant subi une partie avant de réussir, comme très souvent, à retourner une situation qui semblait mal embarquée pour eux, tant ils étaient dominés dans ce match intense. Les Basques ont touché par trois fois les montants de Courtois ce soir. Ils peuvent rager d’avoir tant raté d’occasions franches.



Le Real Madrid, clinique, reprend sa marche en avant. Mais devra, néanmoins, montrer plus de constance et de consistance dans son jeu pour la suite d’un calendrier qui s’annonce très chargé.







Avec Ouest-France