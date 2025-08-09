Réseau social
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Amical : Aubameyang signe un doublé pour son retour et guide l’OM vers la victoire contre Aston Villa (3-1)



L’Olympique de Marseille s’est imposé 3-1 ce samedi en match amical face à Aston Villa. Entré en jeu à 25 minutes du coup de sifflet final, Pierre-Emerick Aubameyang a inscrit un doublé.
 
L’attaquant gabonais signe ainsi ses premiers buts depuis son grand retour, dans une rencontre disputée.
Moussa Ndongo

Samedi 9 Août 2025 - 21:49


