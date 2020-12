Liga: le Réal se relance difficilement à Séville (1-0)

Après une nouvelle défaite en Ligue des champions contre le Shakhtar Donetsk, et trois matchs consécutifs sans victoire en championnat, le Real Madrid devait se relancer.



Toujours sans Sergio Ramos, le Real Madrid se rendait au Sanchez Pizjuan pour affronter Séville pour la grande affiche de cette journée de Liga, un match entre le 4e et le 5e du classement.



Et encore une fois, le Real Madrid a perdu de grandes opportunités de buts en première période. Pas encore réveillé pendant les premières minutes du match, Séville a laissé les Madrilènes s'amuser.



Mais les joueurs de Zidane ont manqué de tranchant, et n'en ont pas profité. Un tir trop croisé de Vinicius (1e), un contre du Brésilien devant Bono, une erreur de sortie du gardien andalou... le Real Madrid n'a pas réussi à conclure.



Toni Kroos enroulait sa frappe un peu trop au-dessus du cadre (21e), avant de voir Bono repousser une puissante frappe de Benzema dans la surface (38e) un peu plus tard. Les Merengue se sont montrés plus dominateurs, et Séville n'a disposé que d'une seule opportunité sur coup franc avant de retourner au vestiaire.



Après la pause, Séville revient avec un peu plus de conviction, et Luuk de Jong manque de surprendre Courtois d'un sublime retourné acrobatique (52e). Mais c'est finalement le Real Madrid qui parvient à ouvrir le score.



Trouvé par Karim Benzema, Ferland Mendy est lancé sur son côté gauche et centre vers Vinicius, qui se jette pour dévier la frappe. Le ballon rebondit dans le pied d'un Bono très mal positionné, et termine dans les filets. Contre-son-camp du gardien. (56e, 0-1).



Les joueurs de Julen Lopetegui ont poussé en fin de match. Nemanja Gudelj envoyait son coup franc à quelques centimètres seulement des cages de Courtois, tout comme la frappe de son coéquipier Suso. Lucas Ocampos décochait une splendide volée après un centre de Torres, mais Courtois détournait le danger.



Les Madrilènes ont souffert mais se relancent enfin en championnat. Les joueurs de Zidane remontent provisoirement sur le podium, en attendant le match de Villarreal contre Elche dimanche.