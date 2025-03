Ligue 1 (17e journée) : L’US Gorée retrouve la victoire et reprend la tête, Génération enfonce Teungueth FC

Après cinq matchs sans succès, l’US Gorée a renoué avec la victoire en s’imposant (1-0) face à l’US Ouakam ce samedi 8 mars 2025, lors de la 17e journée de Ligue 1. Grâce à ce succès, les Insulaires récupèrent leur fauteuil de leader.



Wally Daan, qui avait provisoirement pris la tête après sa victoire (0-1) contre Oslo FA hier, vendredi, redescend à la troisième place. En effet, l’US Gorée (32 pts) reprend les commandes avec deux points d’avance sur le Jaraaf (30 pts, +9), vainqueur en déplacement (0-2) face à Dakar Sacré-Cœur. Wally Daan (30 pts, +6) occupe désormais la troisième place.



L’US Ouakam, battue pour la quatrième fois cette saison, chute à la 7e place avec 23 points.



Dans le derby de Rufisque, Teungueth FC s’est incliné à domicile (1-2) face à Génération Foot. Malgré l’ambition d’enchaîner un deuxième succès consécutif, Teungueth FC (9e, 19 pts) enregistre sa troisième défaite à domicile.



Génération Foot, quant à elle, enchaîne une deuxième victoire d’affilée à l’extérieur et grimpe à la 5e place avec 25 points.



Les matchs se poursuivent ce dimanche avec l’AJEL de Rufisque (4e, 25 pts) qui reçoit la lanterne rouge, Jamono Fatick (16e, 13 pts). Le Casa Sports, premier relégable fera face à l’ASC HLM (14e, 17 pts).





La Linguère de Saint-Louis (11e, 19 pts) accueille l’AS Pikine (13e, 18 pts).







Programme 17e journée





Vendredi 7 mars 2025



Oslo F.A / Wally Daan 0-1



Guédiawaye FC/ Sonacos 1-0



Samedi 8 mars



Stade municipal de Yoff



Dakar Sacré Cœur / Jaraaf 0-2



Stade Djaguily Bagayokho



US Gorée / US Ouakam 1-0



Stade Ngalandou Diouf



Teungueth FC/ Génération Foot 1-2







Dimanche 9 mars



Stade Issa Mbaye Samb (Kébémer)



16h30 Linguère/ AS Pikine



Stade Aline Sitoé Diatta



16h30 Casa Sports / ASC HLM de Dakar



Stade Ngalandou Diouf



16h30 AJEL de Rufisque / Jamono Fatick