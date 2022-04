Ligue 1 : Casa Sports bat CNEPS et repasse à la tête du championnat

Dans un match plein de rebondissement, l’AS Douane a battu Génération Foot (3-2). En renouant avec le succès, l’AS Douane quitte la 7ème pour la 5ème place. De son côté, Génération Foot essuie sa quatrième défaite de la saison, dont trois à l’extérieur, et perd son fauteuil de leader, après la victoire du Casa sports face au CNEPS (1-0).



Le promu Guédiawaye FC (4ème, 29 pts) n’a pas réussi à prendre sa revanche sur Teungueth FC, vainqueur à l’aller (0-3). GFC et TFC ont partagé le point du nul (1-1). Les Rufisquois après quatre matchs sans victoire (2 défaites, 2 nuls), recule à la 10ème place.



En signant une deuxième victoire consécutive devant Diambars (0-1), le Jaraaf a quitté la 4ème place et éjecte de la 3ème place Guédiawaye FC. Cette victoire a été acquise in extremis dans les arrêts de jeu, grâce à l’attaquant Bouly Junior Sambou. Le meilleur buteur de la Ligue 1 augmente son compteur à 12 buts. Diambars stagne à la 8ème place, malgré deux défaites consécutives.



L’US Gorée a battu Mbour Petite Côte (1-0), cette victoire propulse les Insulaires à la 9ème place. Les Mbourois après une série de quatre matchs sans victoire (3 défaites, 1 nul), essuient un quatrième revers de suite et occupent la dernière place de la Ligue 1 (14ème, 17 pts).