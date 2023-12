Ligue 1 : Casa Sports gagne enfin, Teungueth FC reste au sommet

La lanterne rouge, le Casa Sports a obtenu sa première victoire en battant (1-0) Génération Foot, dimanche à Kolda, dans le cadre de la 8e journée de Ligue 1. Malgré son nul (0-0) chez Sonacos, Teungueth FC reste toujours leader de la Ligue 1.



Le changement de coach a enfin porté ses fruits au Casa Sports. Cheikhou Tidiane Cissé a offert le premier succès de la saison aux Ziguichorois. Le Casa Sports a battu (1-0) le champion en titre, Génération Foot (10e, 8 pts). Malgré cette victoire, les Ziguinchorois restent lanterne rouge (14e, 5 points).



Au bas du tableau, les Goréens ont réalisé la bonne opération. Les Insulaires ont battu (2-1) le Stade de Mbour (12e, 6 pts), grâce à un doublé de Mamadou Diop (26' et 50').

Le Stade de Mbour (12e, 6 pts) se rapproche de la zone de relégation alors Gorée (11e, 7 pts) en sort de la zone rouge.



Quant à Guédiawaye FC (8e, 9 pts), il a été tenu en échec (0-0) par la Linguère (5e, 11 pts), malgré l'éviction du coach El Hadji Mbaye Badji.



DSC toujours au ralenti



Leader lors des 6 premiers tours de championnat, Dakar Sacré-Cœur (3e, 14 pts) avance désormais au ralenti. Les Sicapois ont été neutralisés (1-1) par US Ouakam (7e, 9 pts).



En recevant l'AS Pikine samedi dans l'un des derbys dakarois les plus chauds, le Jaraaf avait envie de gagner pour prendre provisoirement les com- mandes de la Ligue 1 sénégalaise. Malheureusement, ce duel comptant pour la 8e journée s'est soldé par un triste nul devant un nombreux public au stade Iba Mar Diop (0-0).



Le Jaraaf (2e, 14 points) et l'AS Pikine (4e, 12 pts) ont donc laissé le leader Teungueth FC effectuer un déplacement sans pression au stade Lat Dior de Thiès. Et les Rufisquois (1ers, 16 pts) sont rentrés avec le point du nul (0-0) contre la SONACOS de Diourbel (13e, 6 pts), qui plonge dans la zone rouge.