Ligue 1 : Diambars accueille l’AS Pikine, Casa Sports en danger face à l’US Gorée

Les affiches de cette 16e journée de Ligue 1 seront très disputées. Il y aura cinq revanches à la phase aller prendre sur les sept matchs.



D'abord, le leader Diambars, récemment contraint au nul par la Linguère (1-1), reçoit l'AS Pikine dans son jardin de Fodé Wade pour essayer de prendre sa revanche.



A l'aller, les Salois se sont inclinés sur la pelouse des Pikinois (1-0). Les protégés de Bruno Rohart feront tout leur possible pour gagner et dans la même occasion creuser l'écart sur leur dauphin.



Le Casa Sports (2e, 26 pts), avait battu l'US Gorée à l'aller (2- 0), est resté sur deux matchs nuls de rang. Les Ziguinchorois et leur goleador Abdoulie Kassama, co- meilleur buteur de Ligue 1 à égalité avec le Souleymane Cissé (7 buts), auront un match difficile face aux Insulaires. L'équipe goréenne essaiera de se relancer, après sa défaite contre l'AS Pikine (0-1, 15e J.).



Pour sa part, le Guédiawaye FC (3e, 25 pts) et son buteur Cheikh Ibra Diouf (6 buts), dans une situation en dents de scie lors de ses quatre derniers matchs (2N, 1V, 1D), iront défier la Sonacos de Diourbel (10e, 17 pts) samedi, après leur première confrontation soldée par un score nul et vierge.



L'équipe de Dakar Sacré-Cœur (9e, 18 pts), restée sur deux défaites consécutives et 1 nul, offre l'hospitalité au premier relégable, la Linguère (13e, 13 pts), ce samedi, au stade Alassane Djigo de Pikine.



Le Jaraaf de Dakar (5e, 21 pts), qui a perdu la 4e place après sa défaite à domicile face à l’AS Douane (0-1), se rend à Thiès dimanche, pour y affronter la lanterne rouge, CNEPS Excellence (14e ,4 pts).



Programme 16e journée