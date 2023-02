Ligue 1 : Diambars conserve son fauteuil, Jaraaf et Guédiawaye FC se neutralisent

Sur sa pelouse du stade Iba Mar Diop, le Jaraaf de Dakar (7e) recevait Guédiawaye FC (3e) et c’est le club de la médina qui a mené les débats en marquant à la 50e minute grâce à Jean Marc Gomis. Proches de s’offrir une victoire précieuse, les poulains de Youssoupha Dabo vont laisser échapper la victoire en fin de match.



La faute à Mbacké Aissa Mbaye qui a douché les espoirs du stade Iba Mar Diop en égalisant au bout du temps additionnel pour permettre aux Crabes d’arracher le point du nul (1-1) et de rester troisième du championnat.



Diambars a conservé la première place du classement après sa courte victoire obtenue devant l’US Gorée dimanche. Le club de Saly continue d'occuper la première place du championnat (24 pts +9) avec le même nombre de points que le Casa Sports (2e, 24 pts +5) mais bénéficiant d’un meilleur goal average que son dauphin.



Casa Sports, le Champion en titre s’est imposé ce dimanche contre Sonacos. Une victoire 2-1 qui permet au club du Sud de rester en contact du leader. Le Casa Sports remporte un succès important et poursuit sa lutte avec Diambars pour le fauteuil de leader.



L’AS Pikine a été tenu en échec (0-0) par l'AS Douanes. Face aux gabelous, les Pikinois n'ont pas su trouvé la faille dans un match pauvre en occasions de buts.



Au stade Mawade Wade, la Linguère a également fait match nul contre le dernier du championnat, Cneps (1-1). Ce sont les Thiéssois qui avaient ouvert le score avant d’être rejoint au score par l’équipe des « Samba Linguère ». Avec ce résultat, CNEPS reste relégable et Linguère occupe la 11e place de la Ligue 1.



A noter que le match entre Dakar Sacré Cœur et Génération Foot a été reprogrammé à une date ultérieure.