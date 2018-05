Ligue 1 : Diambars sort de la zone de relégation

Les académiciens de Diambars resteraient en Ligue 1 la saison prochaine si le championnat s’arrêtait là. En effet, le club de Saly est sorti de la zone de relégation après sa victoire sur Génération-Foot (2-1) ce jeudi au stade Fodé Wade, à l’occasion du match retard de la 20e journée.



Après l’ouverture du score d’Amadou Dia Ndiaye à la 4e minute de jeu pour Génération-Foot, Diambars a repris le jeu à son compte. Ainsi, Dame Gueye de Diambars va inscrire un doublé aux 17e et 33e minutes, pour donner la victoire aux siens. Il permet également au club du président Saer Seck de devancer NGB dans le classement. Les deux équipes ont le même nombre de point 30 avec chacun 25 matchs joués. Mais, Diambars a une différence de but plus favorable. 0 pour Diambars et -7 pour NGB.



Guédiawaye 15e et USOe 14e déjà relégués, la lutte pour le maintien reste entre NGB (13e 30pts), Diambars (12e 30pts), Dakar Sacré-Cœur (11e 30pts), Casa-Sport (10e 33pts), Ndiambour (9e 35pts), Linguère (8e 36pts) et Teugueth FC (7e 38pts).



Cependant, s’il ne reste que 3 journées pour NGB, Diambars, Casa-Sport, Linguère et Teugueth FC, Dakar Sacré-Cœur et Ndiambour eux ont encore 4 matchs à jouer.



En tête du classement, Génération Foot se détache de plus en plus de la course au titre de champion dominée par le Jaraaf.