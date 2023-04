Ligue 1 : Diambars toujours leader malgré sa défaite face à l’AS Pikine

Grâce à un but de Mandoumbé Wade, l'AS Pikine a encore battu le leader Diambars sur le même tarif de l'aller (1-0). Cette deuxième victoire consécutive propulse les Pikinois à la 9e place au classement de la Ligue 1.



De son côté, Diambars enregistre sa deuxième défaite à domicile mais conserve son fauteuil de leader. Le Casa Sports, qui guettait la première place, a été renversé par l'US Gorée, suite à des réalisations de son goleador et capitaine Alassane Diallo (4 buts) et de l'international sénégalais U20 Ibrahima Seck. Le but ziguinchorois a été inscrit par le Gambien Abdoulie Kassama, devenu meilleur buteur (8 buts).



En essuyant sa troisième défaite, le Casa Sports (3e, 26 pts+4) cède la 2e place à Guédiawaye (2e, 26 pts+9) qui est allé prendre un point (0-0) sur la pelouse de SONACOS (11e, 18 pts). Les Grenats remportent le derby Le derby du département de Rufisque entre Teungueth FC et Génération Foot est remporté par l'équipe de Déni (1-2).



Malgré ce sixième revers, Teungueth FC (4e, 24 pts) se coltine au pied du podium. Pour sa part, Génération Foot (5e, 23 pts) éjecte de la 5e place le Jaraaf (7e, 21 pts), battu par la lanterne rouge CNEPS Excellence (14e, 7 pts). Le club thiessois a remporté sa première victoire de la saison après avoir renversé les Médinois (1-2).