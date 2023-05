Ligue 1 : Génération Foot conserve son fauteuil de leader, Diambars et GFC assurent

Génération Foot a gardé son fauteuil de leader de la Ligue 1, à l’issue de la 20e journée, disputée le week-end. Les Grenats décrochent ainsi leur sixième succès consécutifs. Génération, Diambars et Guédiawaye FC, qui composent le trio de tête, ont tous rassuré.



L’Académie Génération Foot (1er, 38 pts +12) a conservé son fauteuil de leader, après avoir battu l’AS Douanes (12e, 19 pts), dimanche, à domicile (1-0). C’est la sixième victoire consécutive des Grenats et la cinquième à domicile.



Diambars, (2e, 38 pts +10), a pris le meilleur (1-0) sur Stade de Mbour, dans le derby de la Petite Côte.



Le Guédiawaye FC (3e, 35 pts), qui est resté sur quatre matchs nuls consécutifs est allé vaincre (1-2) la lanterne rouge CNEPS Excellence (14e, 10 pts).



Après deux victoires consécutives, le Casa Sports (4e, 33 pts) a partagé les points contre l’AS Pikine (6e, 27 pts), comme à l’aller (1-1). La première relégable, la Linguère (13e, 17 pts), qui était restée sur cinq nuls et six défaites dont deux consécutives, renoue avec la victoire (2-1) face à Teungueth FC (8e, 26 pts).



De son côté, l’US Gorée (5e, 27 pts) a été contrainte au nul (0-0) par la Sonacos (10e, 25 pts).