Ligue 1 : Génération Foot éjecte Guédiawaye FC de la 2e place

Diambars a consolidé son fauteuil de leader, après sa victoire à domicile contre Teungueth FC (2-1). Génération Foot est devenue deuxième à l’issue de la 18e journée, après son écrasant succès (3-0) face au stade de Mbour.



Génération Foot (32 pts), a fait le boulot chez elle en dominant Stade de Mbour (3-0). Les Grenats enchaînent une quatrième victoire à domicile et éjectent Guédiawaye FC de la deuxième place.



Sur la pelouse des Parcelles assainies, Guédiawaye FC (31 pts) a concédé son quatrième match d’affilée face à l’AS Douane (12e, 18 pts), après un score blanc (0-0).



De la même manière, l’US Gorée et le Jaraaf se sont encore quittés sur un score nul et vierge, dans le derby dakarois.



La Linguère (13e, 14 pts) et la lanterne rouge, CNEPS Excellence (14e, 9 pts) ont chuté à domicile respectivement (1-0) contre l’AS Pikine (7e, 25 pts) et (3-1) contre Sonacos de Diourbel (8e, 24 pts).

Diambars a renversé (2-1) Teungueth FC pour conserver sa première place.



La 18e journée sera clôturée mardi, avec Dakar Sacré Cœur (7e, 22 pts) / Casa Sports (4e, 26 pts), au stade Alassane Djigo de Pikine.