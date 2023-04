Ligue 1 : Guédiawaye FC nouveau leader du championnat

Les trois matchs en retard programmés ce mercredi ont pris fin. Pour le compte de la 13e journée en retard, Guédiawaye FC a battu Dakar Sacré-Cœur (1-0). Avec ce succès devant Dakar SC, GFC occupe désormais la place de leader du championnat avec 29 points.



Génération Foot a dominé la Linguère (1-0). Les Grenats occupent désormais la 3e place et possèdent le même nombre de points que le Casa-Sport (4e, 26 pts). Un haut de tableau très serré.



Le match CNEPS Excellence et l’AS Pikine s’est soldé sur un nul et vierge (0-0). CNEPS occupe toujours la lanterne rouge (14e, 8 pts), l’AS Pikine (9e, 21 pts).





Résultats 13e et 15e journées



mercredi 5 avril 2023



Génération Foot / Linguère 1-0



CNEPS / AS Pikine 0-0



Dakar Sacré Cœur / Guédiawaye FC 0-1