Ligue 1 : Le Jaraaf cale, Gorée brille, Casa-Sports rebondit, une 23e journée pleine de contrastes

La 23e journée de Ligue 1 sénégalaise a été marquée par des dynamiques contrastées entre les prétendants au titre et les outsiders en quête de maintien. Si le Jaraaf marque le pas après une série impressionnante, Gorée et Casa-Sports se sont distingués.



Le Jaraaf en panne d'inspiration



Entre début mars et fin avril, le Jaraaf avait pris la main sur le championnat avec quatre victoires consécutives sans encaisser de but. Mais les hommes de Malick Daf semblent connaître un coup de mou. Dimanche, au stade Alassane Djigo, ils ont concédé un troisième match sans victoire face à l'AS Pikine (0-0), un résultat qui pourrait relancer la course au titre.



Guédiawaye efficace, Oslo impuissant



À Birane Ly, Guédiawaye FC a fait le nécessaire contre Oslo FA (0-1). Dominateurs dans la possession, les Académiciens d'Oslo n'ont pas su concrétiser, confirmant leur difficulté à peser offensivement.



Gorée renverse Génération Foot



Dans l'un des chocs du week-end, l'US Gorée a montré de la résilience pour battre Génération Foot (2-1). Les Insulaires, bien en place, ont su profiter de leurs temps forts pour décrocher trois points précieux, tandis que les Académiciens perdent du terrain dans la course au podium.



Jamono, le spécialiste du blocage



Après avoir tenu en échec le Jaraaf (1-1), Jamono Fatick a récidivé face au champion en titre, Teungueth FC, en obtenant un nouveau nul (0-0). À domicile, les Fatickois confirment leur solidité face aux grosses écuries.



Casa-Sports se relance, Wallydaan déçoit



Sur la pelouse de Thiès, Casa-Sports est allé s'imposer face à Wallydaan (0-1). Une victoire qui relance les Ziguinchorois, alors que Wallydaan enchaîne une deuxième défaite consécutive, toujours sur le même score.