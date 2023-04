Ligue 1: Le PSG battu à domicile par l’Olympique Lyonnais

Grâce à un but de Bradley Barcola (56e), l'Olympique Lyonnais s'est imposé (1-0) au Parc des Princes, où le PSG a ainsi subi sa deuxième défaite de suite après celle contre Rennes (0-2). Le leader parisien n'a que six points d'avance sur Lens (2e) et Marseille (3e), informe L’ÉQUIPE.



Le championnat français est plus que jamais relancé.