Ligue 1 : Lille tenu en échec par Lyon

Un choc entre deux cadors en difficulté pour la première échéance de ce dimanche comptant pour la 18e journée de Ligue 1. Le LOSC recevait l'Olympique Lyonnais à Pierre-Mauroy pour poursuivre sa bonne série : les Dogues (11e) n'avaient plus perdu en compétition officielle depuis fin octobre (5 victores, 3 nuls) et pouvait recoller provisoirement aux places européennes, tout comme les Gones (13e et 1 match en retard) connaissaient une série plus compliquée : trois matches sans le moindre succès entre le championnat et la Ligue Europa. Privé de Paqueta (suspendu) et Denayer (blessé), Peter Bosz souhaitait renforcer son secteur défensif avec un 3-4-3, avec la deuxième titularisation en L1 de Lukeba aux côtés de Boateng et Da Silva, tandis que Dembélé se muait en capitaine de l'après-midi malgré la présence d'Aouar. Jocelyn Gourvennec faisait confiance au 4-4-2 habituel avec seulement deux changements par rapport à la victoire à Wolfsbourg en milieu de semaine, puisque Bamba et Djalo remplaçaient respectivement Gudmundsson et Reinildo.



Habituée à un football de transition, Lille n'avait pas hésité à mettre le pied sur le ballon dès l'engagement, en apportant du danger dans la surface adverse sur des centres, qui ne trouvaient pas preneurs. Lyon s'était ensuite repris au fil de la rencontre, se procurant ainsi la première occasion de la rencontre par le biais de Moussa Dembélé (10e), pas loin de trouver le cadre d'Ivo Grbic. Il avait fallu attendre la fin de la demi-heure de jeu pour voir la doublette offensive Yilmaz-David pour se montrer : le Turc voyait sa reprise passer au-dessus des buts de Lopes (24e, suivi du Canadien, dont la tentative s'était dérobée sur la gauche (28e). A la suite d'un problème à la cuisse, Henrique devait quitter prématurément ses coéquipiers, remplacé par Emerson. Servi par Castello Lukeba, Houssem Aouar éliminait deux joueurs d'un contrôle orienté suivi d'un intérieur du pied placé, à quelques centimètres du petit filet gauche lillois (44e).



Lille plus tranchant en contre / Lyon peut remercier Lopes

Au retour des vestiaires après un premier acte timide, le rythme était un peu plus élevé des deux côtés. Cette fois-ci, ce sont les Lyonnais qui usaient de leur capacité de projection pour surprendre l'adversaire en contre, mal conclue par Dembélé (50e). Néanmoins, le mauvais état de la pelouse ne profitait pas au beau jeu, provoquant des imprécisions techniques, des glissades et même la blessure du piston brésilien en première période. Malgré cela, le club nordiste se procurait plusieurs attaques rapides comme à l'accoutumée, grâce aux deux Jonathan dans les couloirs (Ikoné et Bamba). Le premier trouvait Burak dans l'axe de la surface, mais sa frappe en une touche était déviée par la main ferme de Lopes (68e), qui sauvait sa défense trompée par la passe cachée de l'ancien Parisien. Le portier portugais dégoûtait l'attaquant de 36 ans quelques minutes plus tard après un beau travail de David (72e).



Plus la seconde période approchait de sa fin, plus les deux équipes attaquaient d'un côté comme de l'autre, avec très peu de bataille au milieu de terrain. Burak Yilmaz avait failli profité d'une passivité de la charnière centrale lyonnaise pour provoquer Lopes et obtenir un pénalty, d'abord sifflé par M. Delerue avant que la VAR ne décèle une position illicite du numéro 9 (80e), annulant également le carton jaune adressé au dernier rempart. Seul au second poteau, Gabriel Gudmundsson voyait sa reprise sur le très beau centre à ras de terre de Yilmaz passer bien au-dessus des buts lyonnais (86e). Durant les cinq minutes de temps additionnel, le latéral suédois ratait une autre occasion franche à l'entrée de la surface de but (90e+3). Les 22 acteurs se quittaient sur un score nul et vierge après une rencontre très hachée (8 cartons jaunes, dont 6 pour l'OL), sans aucun changement au classement pour les deux formations.