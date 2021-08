Ligue 1 : Paris lance bien sa saison à Troyes

Sans briller, le PSG a fait le boulot pour son entrée en lice dans cette Ligue 1 2021-22. De retour en Championnat avec Mbappé, aligné à la pointe de l'attaque avec Icardi, et ses nouvelles recrues Wijnaldum et Hakimi, Mauricio Pochettino et ses hommes se déplaçaient au Stade de l'Aube pour défier le promu Troyes. Toujours privé de Neymar, Verratti et de Di Maria, les Parisiens ont tout de même réussi à rapidement prendre le dessus dans ce début de rencontre. Mais les Troyens, libérés et sans complexe avec le soutien de leur public, n'ont pas souhaité rester bloqués dans leur camp et ont exploité les mauvais alignements des Parisiens en contre-attaque.



Après une première alerte de Touzghar (8e), le PSG s'est fait punir d'entrée sur le corner suivant l'action. Oublié par la défense, El-Hajjam devançait Kehrer et trompait Navas d'une tête puissante pour permettre au Stade de l'Aube d'exulter (1-0, 9e). Après quelques minutes d'hésitation suivant l'ouverture du score, Paris s'est ressaisi par l'intermédiaire de l'homme en forme de ce début de saison francilien : Hakimi. Bien servi par Herrera, le Marocain devance Koné et envoie une belle volée depuis la droite de la surface qui est venu se loger sous la transversale de Gallon (1-1, 19e). Quelques instants plus tard, Herrera, encore lui, trouve Mbappé sur la droite et trouve Icardi dans l'axe. L'Argentin contrôle et conclut de l'extérieur du pied (2-1, 21e). En trois minutes, Paris passait devant.



Et après un premier acte intéressant, la seconde période était moins rythmée. Malgré les bonnes intentions de l'ESTAC, à l'image de Baldé et Tardieu (79e, 90e), le PSG a géré cette deuxième mi-temps sans parvenir à se mettre à l'abri. Déjà leader de Ligue 1 ce samedi, Paris aura rendez-vous avec Strasbourg pour sa première au Parc des Princes, le 14 août prochain. De son côté, Troyes ira à Clermont pour tenter de se relancer après ce premier match prometteur.