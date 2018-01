Ligue 1 : Programme de la 10ème journée retard

La suite de la 10ème journée de la Ligue 1 sénégalaise va se jouer ce dimanche. Us Ouakam débutera son championnat et accueillera les Saint-louisiens de la Linguère au Stade Alassane Djigo de Pikine à 16h. L'arrivée d'Uso porte le nombre d'équipes à quinze (15). D'ou l'exemption de Diambars de Saly cette journée.



Dimanche 28 janvier 2018

Stade Caroline Faye

(18h00) Mbour Petite Cote / Dakar Sacré Cœur

Stade Alassane Djigo

(16h00) US Ouakam / Linguère

(18h00) AS Douane / Teungueth FC

Guédiawaye FC (2-4) Génération Foot

Casa-Sport (1-0) NGB

Ndaimbour (1-1) Stade de Mbour

Exempté : Diambars