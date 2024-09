Ligue 1 : Recruté pour 31 millions d'euros, Moussa Niakhaté face aux attentes à l'Olympique Lyonnais

Débuts mitigés pour Moussa Niakhaté à l'Olympique Lyonnais. Recruté pour 31 millions d'euros, faisant de lui la recrue la plus chère du club, le défenseur sénégalais était attendu comme le pilier de la défense cette saison.



Cependant, son premier match face à Rennes a tourné au cauchemar. Bien que quelques interventions aient été réussies, une grosse erreur de sa part a conduit au deuxième but breton.



Depuis, Niakhaté a montré des signes d'amélioration, mais il ne fait pas encore l'unanimité. Conscient des attentes, il a évoqué ce vendredi en conférence de presse la pression liée à son transfert.



« Je me mets de l’exigence depuis tout petit. Je me mets plus d’exigence que peuvent me mettre les supporters, les journalistes, le coach ou même le président du club », a confié le défenseur.



« Depuis tout petit, je mets tout en œuvre pour être le meilleur possible. Mon prix, ce n’est pas moi qui le fixe, c’est le football, mais c’est vrai que ce prix impose une exigence, mais ça me fait plaisir et ça me donne envie de me dépasser davantage », a ajouté Moussa Niakhaté.



Moussa Niakhaté et ses coéquipiers affronteront Lens ce dimanche à 18h45 GMT pour la 4e journée de Ligue 1.