Ligue 1 : Rennes d’Habib Beye enchaîne une quatrième victoire et grimpe au 4e rang
Le Stade Rennais s’est imposé ce vendredi sur la pelouse du FC Metz (0-1) en ouverture de la 14e journée de Ligue 1, poursuivant ainsi sa belle dynamique. Valentin Rongier a inscrit l’unique but de la rencontre.
 
Avec ce quatrième succès consécutif, les hommes d’Habib Beye remontent à la 4e place du classement.
De son côté, Metz enchaîne une deuxième défaite de suite et reste bloqué au 17e rang.
Moussa Ndongo

Vendredi 28 Novembre 2025 - 22:55


