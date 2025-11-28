Ligue 1 : Rennes d’Habib Beye enchaîne une quatrième victoire et grimpe au 4e rang

Le Stade Rennais s’est imposé ce vendredi sur la pelouse du FC Metz (0-1) en ouverture de la 14e journée de Ligue 1, poursuivant ainsi sa belle dynamique. Valentin Rongier a inscrit l’unique but de la rencontre.
Avec ce quatrième succès consécutif, les hommes d’Habib Beye remontent à la 4e place du classement.
De son côté, Metz enchaîne une deuxième défaite de suite et reste bloqué au 17e rang.
