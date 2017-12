Ligue 1 Sénégal : Le choc des académiciens remporté haut la main par Génération Foot (5-1), Diambars humilié

Le duel des académiciens a largement tourné à l'avantage du champion en titre de Ligue 1 sénégalaise.C'est Abdoulaye Macky Diop qui a ouvert le score pour Diambars (2). Mais la situation change après 20 minutes de jeu. Amadou Dia Ndiaye inscrit le but égalisateur pour le champion en titre (22).



GFC a fini par dominé Diambars avec un doublé de Amadou Dia Ndiaye (51), un but de Jean Louis Diouf et un autre doublé de Yankuba Jarju (89, 93).

Diambars vit des moments difficiles en début de saison. Le club a enregistré 1 point en 5 journées, des résultats surprenants que le club de Boubacar Gadiaga est en train de montrer en début de saison.

De l’autre côté, Sonacos a battu Ndiambour lors de cette 5e journée de Ligue 1. Amidou Dieng a inscrit l’unique but de la rencontre. Teungueth Fc a battu Linguere au Stade Mawade Wade. Modou Gueye a inscrit le but du club Rufisquois (89'), a rapporté Wiwsport