Ligue 1 : TFC / Jaraaf, l’attraction de la 9ème journée

Le Jaraaf était sur trois succès consécutifs, avant d’être neutralisé par la lanterne rouge, le Ndiambour (0-0, 8ème journée), tandis que le tenant du titre, Teungueth FC, avait échappé à une deuxième défaite d’affilée, face à Mbour Petite côte, grâce à l’égalisation de Serigne Moctar Koite (2-2, 87’).



Ce samedi, Teungueth FC et le Jaraaf disputent un match de relance. Le Jaraaf pourrait reprendre le fauteuil de leader, en cas de succès sur Teungueth FC, combiné à une défaite Casa Sports (16 pts). Le leader sera accueilli par Diambars.

A domicile, Teungueth FC tentera de renouer avec le succès pour intégrer le podium.



Confrontations TFC / Jaraaf 5-2

Disposant respectivement de la meilleure attaque et de la meilleure défense, Teungueth FC (10 marqués) et le Jaraaf (4 buts encaissés) se sont rencontrés à 9 reprises en Ligue 1. Les Rufisquois ont enregistré 5 victoires, dont trois à l’extérieur, 2 victoires pour le Jaraaf et 2 nuls.



Aussi, sur 4 rencontres à domicile porté chez Teungueth FC, le Jaraaf en a remporté 1 sur le score de 2-0 (l’an dernier). Le reste, c’est deux victoires des Rufisquois sur le même tarif de 1-0 (en phase retour saison 2016-2017 et en phase aller saison 2017-2018) et un score nul et vierge en 2018 et 2019.