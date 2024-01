Ligue 1 : Teungueth FC – Génération Foot et Jaraaf – USO, deux derbys pour la première place

Les amateurs de la Ligue 1 auront deux belles affiches ce samedi, lors de la 12e journée. Le leader Jaraaf (19 pts) affronte l’US Ouakam (8e, 12 pts) dans le derby dakarois. L'autre affiche phare mettra aux prises Teungueth FC (2e, 18 pts) et Génération Foot (10e, 12 pts), au stade Ngalandou Diouf pour le derby rufisquois.



TFC veut la première place, dont il a été dépossédé le week-end dernier, et Génération Foot vise une seconde victoire consécutive pour sortir du rouge.



Dakar Sacré Cœur (3e, 18 pts), qui a subi sa première défaite de la saison, accueille Diambars (13e, 9 pts). Les Sicapois peuvent en cas de victoire doubler Jaraaf et Teungueth FC.



L’US Gorée, en grande forme avec quatre victoires d'affilée, affrontera Guédiawaye, qui affiche une belle dynamique depuis l'arrivée du technicien Ansou Diadhiou.



Au stade Alassane Djigo, I'AS Pikine (4e, 17pts), revenu avec un bon point de leur déplacement à Rufisque contre le TFC (0-0), recevra le Stade de Mbour (12e, 10 pts), battu à domicile face par l'US Gorée (0-1).



La Linguère effectuera un déplacement périlleux chez la Sonacos (9e, 12 pts) portée par deux victoires consécutives.



Kolda, le Casa Sports (11e, 11 pts), en pleine forme avec deux victoires consécutives, affrontera Jamono Fatick (14e, 9pts), qui vient d'enchaîner trois revers.





Programme 12e journée