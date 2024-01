Ligue 1 : Teungueth FC devient leader, le Casa Sports quitte la zone de relégation

Malgré un nul à domicile contre l’AS Pikine (0-0) Teungueth FC a repris la première place de Ligue 1. Dakar Sacré-Cœur enregistre une défaite devant Génération Foot, qui sort de la zone rouge. Le Casa Sports s’est imposé (1-2) devant Stade de Mbour. Le Jaraaf peut prendre la tête du championnat en cas de victoire ce mardi à Fatick.



Un nul (0-0) à domicile contre l'AS Pikine (3e, 17 points) a suffi à Teungueth FC (18 pts +5) de redevenir leader. Dakar Sacré-Cœur (18 pts +4) a été battu par Génération Foot (2-0). Les Sicapois chutent à la deuxième place rang alors que les Grenats (10e, 12 pts) sortent de la zone rouge.



Le Casa Sports (11e, 11 pts) enregistre une nouvelle victoire. Les Ziguinchorois ont dominé (1-2) le Stade de Mbour (12e, 10 pts). C'est le deuxième succès de suite du Casa.



Linguère surprise par US Gorée



L’US Gorée s’est imposé (0-1) chez la Linguère de Saint-Louis (7e, 14 pts). Les Insulaires (6e, 16 pts) restent à égalité avec Guédiawaye FC (5e, 16 pts) qui a plongé (2-1) Diambars (13e, 9 pts) dans la zone de relégation.



La Sonacos est allé également surprendre (1-2) l'US Ouakam (8e, 12 pts) au stade municipal de Ngor. Les Huiliers (9e, 12 pts) s'éloigne ainsi de la zone rouge.



Mardi, Jamono Fatick (14e, 9 pts) va tenter d'en sortir lors de la réception du Jaraaf de Dakar (4e, 16 pts), au stade Massène Sène. Mais, les Médinois peuvent s'avérer le larron de la journée en prenant la première place au nez et à la barbe de TFC et DSC.