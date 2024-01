Ligue 1 : Teungueth FC étrille Génération Foot et devient leader du championnat

Le Teungueth FC n’a fait qu’une bouchée Génération Foot ce samedi. Rufisquois ont remporté le derby (4-0) pour la 12e journée de Ligue 1. L’attaquant de TFC Mbaye Jacques Ndiaye a inscrit un triplé et offert une passe décisive. Il devient le meilleur buteur de la Ligue 1 avec 8 buts au compteur.



Grâce à ce large succès, Teungueth FC repasse provisoirement en tête du classement avec 21 points. Génération Foot reste à la 10e place, non loin de la zone de relégation.



Sur sa pelouse du stade Alassane Djigo, l’AS Pikine a battu ce samedi le Stade de Mbour grâce à son meilleur buteur de la saison (1-0), Demba Ba. Cette victoire permet à l’AS Pikine (3e, 20 pts) de rejoindre le podium



Le Jaraaf a perdu son fauteuil de leader qu’il a retrouvé il y a quelques jours. Les hommes de Malick Daf ont concédé le nul face l’US Ouakam (0-0). C’est le huitième nul des Médinois 8e depuis le début de la saison. Le Jaraaf laisse le fauteuil à Teungueth FC. Les Vert et Blanc occupent la deuxième place de la Ligue 1.



Programme 12e journée



Samedi 13 janvier 2024



Stade Ngalandou Diouf



Teungueth FC / Génération Foot (4-0)



Stade Iba Mar Diop



Jaraaf / US Ouakam (0-0)



Stade Alassane Djigo



AS Pikine/ Stade de Mbour (1-0)





Dimanche 14 janvier 2024



Stade municipal de Kolda



16 h 00 Casa Sports/ Jamono Fatick



Stade Iba Mar Diop



16 h 00 US Gorée/ Guédiawaye



Stade Lat Dior



16 h 00 Sonacos / Linguére



Mardi 16 janvier 2024



Stade Lat Dior



Diambars/ Dakar Sacré Cœur