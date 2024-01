Ligue 1 : Teungueth FC menacé par Jaraaf pour le titre à mi-parcours

Teungueth FC et l’AS Pikine ont été neutralisés par Diamono Fatick et Sonacos, vendredi dans le cadre de la 13e et dernière journée de la phase aller de Ligue 1. Le Jaraaf (20 pts +7), qui rend visite à la Linguère, mardi, pourrait finir champion à mi-parcours.



Un petit changement en haut du classement de Ligue 1 sénégalaise ! L'US Gorée (21 pts+2) s'installe provisoirement à la 3e place du tableau. Un point (0-0) obtenu vendredi face à Dakar Sacré-Cœur (5e, 20 pts+4) a suffi aux Insulaires.



Les hommes du coach Moussa Diatta sont à égalité de points avec I'AS Pikine (2e, 21 pts+3), qui a également ramené le point du nul (0-0) de son déplacement chez Jamono Fatick (14e, 10 pts).



Teungueth FC, leader menacé par Jaraaf



Teungueth FC (22 pts+9) reste provisoirement au sommet du championnat. La formation rufisquoise a également calé (0-0) chez le Stade de Mbour (13e, 11 pts).



De ce fait, le champion du Sénégal 2021 pourrait voir le titre honorifique de champion à mi-parcours revenir au Jaraaf de Dakar (4e, 20 pts+7). Le club de la Médina rend visite à la Linguère (8e, 15 pts), mardi, en match décalé de la 13e et dernière journée de la phase aller.



L'USO douche le Casa Sports

La journée de vendredi a été marquée par plusieurs matchs nuls. Au stade Amadou Barry, Guédiawaye FC (6e, 18 pts) a été tenu en échec (0-0) par la SONACOS de Diourbel (9e, 15 pts).



Quant au duel entre Génération Foot (11e, 13 pts) et Diambars (12e, 11 pts), il a eu des buts (1-1) au stade Lat Dior de Thiès. Seule l’US Ouakam est parvenue à s’imposer. L’USO a dominé le Casa Sports (3-1), au stade municipal de Ngor. Les Ouakamois (7e, 16 pts) se hissent dans la première moitié du tableau.





Résultats 13e journée Ligue 1



Stade de Mbour / Teungueth FC 0-0



Dakar Sacré Cœur / US Gorée 0-0



US Ouakam / Casa Sports 3-1



Génération Foot / Diambars 1-1



Guédiawaye FC / Sonacos 0-0



Jamono Fatick / AS Pikine 0-0





Mardi 30 janvier 2024



Stade Mawade Wade



16h30 Linguère / Jaraaf







Avec Stades