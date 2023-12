Ligue 1 : Teungueth FC se déplace à Sonacos, un alléchant derby Jaraaf / AS Pikine à Iba Mar Diop

La 8e journée de Ligue 1 sénégalaise offre d'attrayants duels ce week- end. Entre derby, chocs entre ténors les amateurs s'attendent à vivre de grands moments de football. Le leader Teungueth FC va défendre sa place chez le Sonacos.



Jaraaf / AS Pikine, un derby dakarois



Au fil des années, le match entre le Jaraaf et l'AS Pikine s'est donné une attraction particulière dans le championnat sénégalais. Les deux équipes ont toujours livré un duel épique dans ce derby dakarois. Sans compter la forte mobilisation dans les tribunes Mais ce samedi, les supporters pikinois sont interdits de déplacement à Iba Mar Diop. Laissant



Seuls ceux du Jaraaf (2e, 13 points) seront dans les gradins pour pousser leur équipe pour un troisième succès de suite. Toutefois, les Médinois n'auront pas la tâche facile face à l’AS Pikine (4e, 11 pts) qui a engrangé 7 unités lors de ses trois derniers matchs.



Le Casa en danger contre GF



Dans une situation très compliquée, le Casa Sports (14e, 2 pts) reçoit un adversaire qui risque de leur mener la vie encore plus dure. Les Ziguinchorois accueillent le champion en titre, Génération Foot (9e, 8 pts), au stade régional de Kolda.



Comme le Casa Sports, Guédiawaye FC (8e, 8 pts) a changé son coach, avec l'éviction annoncée d'E Hadji Mbaye Badji au soir du revers (2-0) contre l'USO, dimanche dernier. En attendant de connaître leur futur entraîneur, les Crabes reçoivent ce dimanche la Linguère (5e, 10 pts) qui veut rester en haut du tableau.



Le leader TFC chez SONACOS



Au stade Lat Dior de Thiès, les Rufisquois doivent s'attendre à un duel très difficile. Le leader Teungueth FC (15 pts) rend visite à la SONACOS de Diourbel (12e, 5 pts) qui est tout près de la zone rouge.



Au même moment, Dakar SC (3e, 13 pts) croise le promu US Ouakam (7e, 8 pts) avec l'espoir de retrouver la première place perdue le week- end dernier.



L'US Gorée (13e, 4 points), replongée dans la zone de relégation après la décision de la Commission de recours de reprogrammer son match contre GF, doit réagir contre le Stade de Mbour (11e, 6 pts) qui n'a toujours pas enregistré de victoire cette saison





Avec Stades