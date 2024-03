Ligue 1 : choc Diambars - AS Pikine, Guédiawaye FC pour titiller Jaraaf et Teungueth FC

Après un week-end d'élection présidentielle, place au football ! La Ligue 1 sénégalaise joue sa 18e journée en milieu de semaine. Et Guédiawaye FC (3e, 28 points+5) a une belle occasion de rejoindre provisoirement les équipes de tête, que sont le Jaraaf de Dakar (1er, 31 pts+13) et Teungueth FC (2e, 31 pts+11).



Les hommes du coach Ansou Diadhiou doivent cependant venir à bout d'une équipe du Stade de Mbour (12e, 15 pts), qui se bat pour le maintien. Les Crabes sont dans une bonne dynamique avec des victoires contre Casa Sports (0-1), AS Pikine (2-0) et TFC (3-4).



En cas de succès, GFC mettra la pression sur les leaders qui jouent jeudi. Le Jaraaf rendra visite à la Sonacos (7e, 23 pts), tandis que TFC sera chez Dakar Sacré-Cœur (5e, 24 pts).



L'autre rencontre du jour oppose Diambars (14e, 13 pts) et l'AS Pikine (4e, 25 pts). Ce sont deux clubs en difficulté en ce moment. Les Salois sont lanterne rouge avec trois défaites consécutives, alors que les Pikinois ont enchaîné deux revers, dont un dans le derby de la banlieue dakaroise contre GFC (2-0).



Jeudi, le Casa Sports (10e, 20 pts) est attendu chez l'US Gorée (6e, 24 pts), Génération Foot (11e, 16 pts) chez l'US Ouakam (8e, 20 pts). La Linguère de Saint- Louis (9e, 20 pts), quant à elle, reçoit Jamono Fatick (13e, 14 pts).