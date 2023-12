Ligue 1 : l’OM va saisir le CNOSF pour réduire la suspension de Iliman Ndiaye

L'OM va saisir le CNOSF pour tenter de réduire la suspension de trois matchs infligée à Iliman Ndiaye, exclu face à Rennes le 3 décembre.



Suspendu pour trois matchs ferme pour une semelle lors d’OM-Rennes le 3 décembre dernier, Iliman Ndiaye doit être suspendu jusqu’à OM-Clermont inclus, ce dimanche à 17h05. Il a déjà manqué les deux dernières rencontres de championnat des Phocéens, contre Lyon et Lorient. Or, le club olympien n’a reçu que lundi la notification et les justifications de la commission de discipline pour expliquer le verdict de trois matchs fermes.



Selon les informations de RMC, l’OM, qui juge cette sanction sévère voire disproportionnée, a décidé de saisir le CNOSF pour tenter de réduire la peine infligée à son attaquant sénégalais. Marseille espère récupérer son joueur pour dimanche, si ses arguments sont convaincants.



Dans tous les cas, Ndiaye pourra quoi qu’il arrive rejouer ce jeudi en Ligue Europa à Brighton, la sanction ne prenant effet qu'en Ligue 1. Il en saura plus cette semaine pour une éventuelle réduction de sa suspension.