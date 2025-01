Ligue 1 : l’US Gorée conforte sa place de leader, Guédiawaye FC enfonce Jamono Fatick

Au Stade Municipal de Yoff, l'US Gorée a consolidé son statut de leader de la Ligue 1 sénégalaise en s'imposant face à Dakar Sacré-Cœur sur le score de 1-0, ce samedi 4 janvier, lors de la 10ᵉ journée.



Avec cette victoire, les Insulaires confortent leur première place au classement avec 23 points, creusant un écart de six unités sur leur poursuivant immédiat, Wally Daan, tenu en échec par l'US Ouakam (0-0).



Dans les autres rencontres de la journée, le Guédiawaye FC a pris une bouffée d'oxygène en dominant Jamono Fatick, lanterne rouge, sur le score de 2-0.



De son côté, Oslo FA a arraché une précieuse victoire contre la Sonacos dans un match prolifique conclu sur le score de 3-2.



La 10ᵉ journée se poursuit ce dimanche avec plusieurs affiches. Au Stade Municipal des HLM, un duel entre promus opposera l'AJEL de Rufisque (10ᵉ, 10 points) à l'ASC HLM (7ᵉ, 11 points).



Dans un contexte difficile, le Casa Sports (15ᵉ, 7 points) n'a plus droit à l'erreur et devra impérativement s'imposer face à l'AS Pikine (8ᵉ, 11 points) devant ses supporters.



Par ailleurs, au Stade Alboury Ndiaye, Génération Foot (14ᵉ, 7 points) sera en déplacement chez la Linguère (13ᵉ, 8 points), qui reste sur sa première victoire de la saison lors de la précédente journée.





Programme 10e journée





Samedi 4 janvier 2025



Stade municipal de Yoff



Dakar Sacré Cœur / US Gorée 0-1



Stade Amadou Barry



Guédiawaye FC / Jamono Fatick 2-0



Stade Parcelles Assainies



Oslo F.A / Sonacos 3-2



Stade Lat Dior



Wally Daan / US Ouakam 0-0







Dimanche 5 janvier



Stade municipal HLM



16h30 ASC HLM/ AJEL de Rufisque



Stade Aline Sitoé Diatta



16h30 Casa Sports / AS Pikine



Stade Alboury Ndiaye



16h30 Linguère / Génération Foot



Teungueth FC / Jaraaf (reporté)