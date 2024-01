Ligue 1 : le Jaraaf prend les commandes du championnat

Vainqueur sur le terrain de Jamono Fatick (0-2), mardi en match décalé de la 11e journée, le Jaraaf vire en tête de la Ligue 1 devant Teungueth FC et Dakar Sacré-Cœur au classement.



Seule équipe invaincue du Ligue 1 avec la meilleure attaque du championnat (14 buts en 11 matchs), le Jaraaf (1er, 19 points) a fait l'essentiel. Les Médinois passent devant Teungueth FC (2e, 18 pts+5), accroché dimanche (0-0) par I'AS Pikine (3e, 17 points). Dakar Sacré-Cœur (3e, 18 pts +4) a été battu (2-0) par Génération Foot (10e, 12 pts), qui est sortie de la zone rouge.



Ameth Niang du Jaraaf a inscrit son 5e but du championnat et rejoint ainsi Mbaye Jacques Ndiaye (TFC) au sommet des meilleurs buteurs .





Résultats 11e journée





Dimanche 7 janvier 2024



Teungueth FC/AS Pikine 0-0



Linguère/US Gorée 0-1



Génération Foot / Dakar SC 2-0



Guédiawaye FC/Diambars 2-1



Stade de Mbour / Casa Sports 1-2



US Ouakam / Sonacos 1-2