Ligue 1 : le Jaraaf quitte Iba Mar Diop pour s’exiler à Ngor

Le Jaraaf va désormais recevoir ses matchs à domicile au stade Municipal de Ngor. Le club de la Médina quitte ainsi le stade Iba Mar Diop qui est en réfection.



Deuxième du championnat et toujours invaincu après 16 journées disputées, le Jaraaf de Dakar va quitter son antre du stade Iba Mar Diop pour recevoir ses rencontres au stade municipal de Ngor et ce dès ce dimanche face à l’US Gorée pour le compte de la 17e journée.



Le stade Iba Mar Diop est en réfection et donc indisponible pour accueillir le club de la médina. “En raison des travaux au Stade Iba Mar Diop le Jaraaf recevra désormais au stade municipal de Ngor”, peut-on lire dans le communiqué du club de la Médina.