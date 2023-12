Ligue 1 : le Jaraaf tenu en échec par l’AS Pikine, Diambars domine Jamono Fatick

Le Jaraaf de Dakar s’est contenté d’un match nul et vierge (0-0) ce samedi en match comptant la 8e journée de Ligue 1. Les Médinois ont partagé les points avec l’AS Pikine.



Le Jaraaf (2e, 14 pts) perd l’occasion de prendre provisoirement les rênes du championnat devant Teungeuth FC (1er, 15 pts). De son côté, l’AS Pikine (4e, 12 pts) s’en sort ainsi bien avec ce point du nul obtenu sans ses supporters privés de déplacement.



Au stade Lat Dior, Diambars a battu Jamono Fatick (1-0). Avec ce succès, les académiciens quittent la zone dangereuse.





Programme 9e journée Ligue 1





Samedi 16 décembre 2023



Stade Lat Dior



Diambars / Jamono Fatick 1-0



Stade Iba Mar Diop



Jaraaf / AS Pikine (0-0)



Dimanche 17 décembre



Stade Alassane Djigo



16 h 30 Dakar Sacré Cœur / US Ouakam



Stade Iba Mar Diop



16 h 30 Us Gorée / Stade de Mbour