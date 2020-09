Ligue 1 : le PSG déroule à Nice et lance sa saison

Oubliées les deux défaites face à Lens et Marseille et la victoire poussive face à Metz, toutes sur le même score (1-0) ? Pas si sûr. Mais les hommes de Thomas Tuchel, emmenés par un Kylian Mbappé très actif, ont montré un visage, plus proche de leur standard, dimanche après-midi sur la pelouse de Nice. Les Parisiens s'imposent 3-0 et lancent véritablement leur saison...



L’Equipe