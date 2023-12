Ligue 1 : le classique Casa Sports – Jaraaf et le derby Stade de Mbour - Diambars au menu

C'est un week-end de feu qui attend les amateurs du football sénégalais. Deux affiches vont particulièrement capter les regards dans le cadre de la 7 journée de Ligue 1. Le Stade de Mbour accueille Diambars dans le derby de Mbour et le classique entre le Casa Sports et le Jaraaf



Dans le sud du pays, le Casa Sports (14e, 1 point) reçoit le Jaraaf de Dakar (3e, 10 pts). En difficulté avec 5 revers en championnat, les Ziguinchorois espèrent un déclic avec l’arrivée de leur nouvel entraîneur Cheikh Tidiane Cissé, qui a remplacé Ansou Diadhiou.

Du côté des Médinois, il y a une confiance retrouvée après le net succès (3-0) contre Génération Foot, samedi dernier.



Le derby de Mbour entre le Stade de Mbour (11e, 5 pts) et Diambars (13e, 5 pts-3) promet. Les deux équipes ne vont pas très bien en ce moment. Les Stadistes sont tout près de la zone rouge alors que le club de Saly Portudal est dans la zone de relégation.



Le leader Dakar Sacré-Cœur (DSC) rend visite au Jamono Fatick (5e, 8 pts). Teungueth (2e, 12 pts) accueille I'US Gorée (8e, 7 pts).



Génération Foot (10e, 7 pts), stoppé dans sa belle série par le Jaraaf, tentera de relancer la machine dimanche face à la Linguère de Saint-Louis (4e, 9 pts), qui a renoué avec la victoire en dominant (1-0) l’US Ouakam (11e, 5 pts).

L'AS Pikine (7e, 8 pts), de son côté, vise un second succès à domicile en accueillant la SONACOS de Diourbel (7e, 8 pts).





Programme 7e journée